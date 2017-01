Chelo García Cortés confirma que atendió una llamada del Rey para Bárbara

Chelo se muestra reacia a hablar Chelo Gª Cortés ha sido muy amiga de Bárbara Rey y Carlota Corredera, haciéndose eco de la polémica ha preguntado a la colaboradora de 'Sálvame' sobre la relación de Bárbara Rey con el rey emérito: "Una periodista nos dice que te preguntemos si tú has hablado a título personal sobre este tema con el Rey emérito por teléfono".

El mensaje de la discordia La periodista al principio ha preferido "pasar palabra", pero sus compañeros han hecho una 'recreación' del momento. Mientras sus compañeros animaban a Chelo que contase la verdad sobre todo lo sucedido en el piso que compartían en la calle Loreto de Barcelona junto a Parada, Chelo ha recibido un mensaje por el móvil de la afectada.

Chelo a Bárbara: ''He sido la persona más fiel contigo'' Bárbara Rey, muy enfada con su amiga Chelo, le ha mandado un mensaje que ha acabado con la paciencia de la colaboradora: "En este país la que has hablado eres tú, yo no te he traicionado en mi vida" y es que, como ha demostrado 'Sálvame', quien describió esta situación fue la propia Bárbara ante las cámaras aunque, eso sí, sin dar nombres.

Carlota pide a Bárbara que recapacite Tras el enfado de Bárbara con Chelo, Carlota Corredera ha intervenido y ha lanzado un mensaje: ''Chelo no es la persona que nos ha dado la información, ni tampoco ha sido ella quien nos ha informado de que tú habías estado con el Rey Juan Carlos en vuestra casa de la calle Loreto. Ni tampoco ha sido quien ha filtrado que había hablado con él por teléfono''. Después de agradecer a Carlota sus palabras, Chelo ha dicho que ''si a una persona que me conoce hace 40 años hace falta que tú le aclares esta información a mí esta persona no me interesa''.

''Sí, efectivamente hablé con el Rey'' ''Estábamos en la calle de la calle Loreto de Barcelona, donde vivíamos Parada y yo. Él cogió el teléfono y se quedó temblando al oír la voz del otro lado y que no cabía lugar a dudas que era la del Rey emérito''. Ante la conmoción de Parada fue Chelo quien cogió el teléfono, tal y como ella misma ha explicado en 'Sálvame': ''Parada se quedó temblando y yo como soy más valiente cogí el teléfono y efectivamente era él''.