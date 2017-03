Alimentos que hidratan tu piel

La cosmética solo no es suficiente

La hidratación de la piel no se puede dejar exclusivamente a la cosmética. La principal razón es que mucha de la cosmética comercial no tiene verdaderos activos hidratantes y humectantes.

Además, las células de nuestro organismo no solo se hidratan con el agua que bebemos, si no que debemos ingerir frutas y verduras de forma diaria y variada para que se realice el proceso osmótico de regulación del flujo de entrada y salida de agua de las células. Sin sales minerales, el agua por sí sola no hidrataría.

Por estos motivos debes tomar 5 raciones de frutas y verduras al día combinándolas como te apetezca y entre ellas elige las que vayan bien a tu piel.

A continuación te digo 10 frutas con altas propiedades hidratantes.