Nochebuena con glamour

Elegante y sofisticado, es uno de los peinados más demandados para una noche festiva. Alisa el cabello de manera habitual y texturiza la parte frontal de la cabeza. Con un cepillo, lleva hacia atrás el cabello y recoge el resto de la melena en la nuca. Aplica fijación fuerte para que aguante cada cabello en su sitio toda la noche. Los labios maquillados en rosa palo quedan ideales con este look.

Kate Hudson

Aporta un aire juvenil y desenfadado, pero sin restar elegancia. Para crear este estilo necesitas una laca de fijación fuerte y secado rápido, con un efecto antihumedad para que no ‘caiga’ si vas a una sala de fiestas. Con este look no necesitas ni modelar el cabello con aparatos.