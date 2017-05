¡Mira al pajarito!

Posa para tus selfies

Si eres de las que inmortaliza sus mejores momentos y no tardas ni un minuto en subirlos a las redes sociales, como hace Alessandra Ambosio, tienes que dominar la técnica y el maquillaje para estar guapísima en tus selfies.

Ve hacia la luz. La luz es fundamental para hacer una buena foto. Lo principal es que tu rostro se vea sin sombras porque así se difuminan los rasgos. Hazte con un accesorio de luz led para tu móvil para iluminar los selfies o los vídeos de noche. Se fija en la entrada de los auriculares. También existen aplicaciones que utilizan la propia pantalla del móvil como flash.

La cámara, más alta que tu cara. Al hacerte una foto desde abajo, tu rostro parecerá más redondo e incluso se te verá papada, aunque no la tengas. Al elevar el móvil por encima de tu cara, consigues un efecto de adelgazamiento. Destacarás el volumen de tus pómulos, y no el de tu barbilla.

En busca del mejor ángulo. No poses de forma frontal, pues los rostros no son totalmente simétricos. Gira la cabeza lo justo para disimular imperfecciones.

Maquillaje natural. Correctores, bases y compactos son imprescindibles para minimizar poros y camuflar defectillos.