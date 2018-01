Plan Detox para después de Navidad

Hoy en dia estan muy de moda las dietas detox a base de zumos para desintoxicar el organismo, sin embargo yo hoy os hablare del anti detox exprés y os daré pautas de cuidado corporal para siempre y no solo post Navidad.

Ya acaban las Navidades, tiempo de amor, felicidad y como no, de excesos. Los excesos en el consumo de alcohol, de grasas y mariscos que pueden haber mermado un poco la salud y el bienestar, restando incluso un poco de tu animo.

El problema surge si durante todo el año comes más de la cuenta y lo peor, comes comida insalubre como bollería industrial, comidas preparadas, fast food. refrescos azucarados.

Por eso la Navidad que es tiempo de excesos puede mermar un poco nuestra salud. sin embargo, si llevas durante el año unos buenos hábitos alimenticios que te hayas excedido en Navidad no traerá consecuencias ya que el organismo tiene sus propios recursos anti toxinas.

Se producen por la propia muerte de las células, que terminan su ciclo vital, por el estrés, por medicamentos, consumo de alcohol, tabaco, agentes externos como la contaminación y como no por malos hábitos alimentarios.

Las toxinas son deshechos, sustancias que el organismo debe expulsar porque son nocivas para nosotros, y lo hace a traves de órganos tan vitales como riñones, hígado, pulmón y como no la piel.

Consejos para superar los excesos de Navidad

Mi consejo es que debes huir de las dietas a base de zumos detox post Navidad ya que puedes causar mayores daños, primero porque puedes tener carencias, y segundo porque lo que debes es proteger tus órganos vitales y no sobrecargar al riñón con tanto liquido y ademas 3 dias de zumos detox no hará que pierdas kilos de mas.

Lo que debes hacer es empezar a cambiar hábitos de vida y empezar a comer sano.

-Introduce un poco de ajo a tu dia a dia ya que aporta nutrientes como el selenio y alicina que ayudan a limpiar el higado.

-Come verduras frescas como zanahorias, de hoja verde acelga y la espinaca y no te olvides del brócoli, así como y la alcachofa que es muy depurativa, no olvides cocinarla al vapor.