Las recetas de tu abuela te ponen más guapa

Mientras en España ha aumentado el consumo de la comida basura que no solo perjudica la salud sino también compromete la juventud.

El profesor aconsejaba que hay que comer de todo comamos de todo y no dejarse llevar por modas ni dietas. De él es el famosos truco de que hay que comer de todo pero en plato de postre.

Frutas, verduras y legumbres

Debes consumir 5 porciones diarias de fruta y verdura. Elige frutas y verduras de temporada que aporten vitaminas y antioxidantes para mantener la belleza, la salud de la piel y el pelo como las espinacas, acelgas, brócoli por su aporte en vitaminas del grupo B.

Los cítricos son un indispensable de la belleza por la vitamina c que junto a las proteínas son necesarias para no envejecer ya que son precursores de la formación de colágeno. Legumbres de todo tipo pero no abuses de las grasas.