El mejor plan

Blake Lively, 27 kilos en 14 meses

La receta mágica no existe. Para verse guapa y recuperar la figura, tras ser madre o tras haber aumentado de peso, hay que “esforzarse y tener constancia”, como apunta Kate Hudson. Pero no hay que machacarse, como piensan la mayoría de las personas: “Con una rutina diaria de 20 ó 30 minutos es suficiente”, dice la actriz.

La alimentación también es clave, pero no debe ser restrictiva sino controlada, según desvela Don Saladino, entrenador de Blake Lively: “Lo importante es la calidad de los alimentos y no privarse de un buen postre, si hay una suculenta cena o un evento. Blake no bebe alcohol y come con moderación.”