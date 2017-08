El peinado del verano: La trenza

Muestra tu rostro despejado con la ayuda de trenzas. La actriz Blake Lively la lleva alta y deshecha para dar un toque desenfadado a un look lady.

El trenzado de Rachel McAdams es de corona doble recogido en un moño con un tocado de flor. Este estilo es claramente romántico, si no combina con un vestido vaporoso y etéreo.

Alessandra Ambrosio no se complica y prefiere las clásicas dos trenzas a los lados, al más puro estilo indio.

Postizo: siempre a punto

Tener a punto un postizo te puede sacar de más de un apuro, pues no necesitarás ir a la peluquería para presumir de resultado profesional. De esta manera no tienes que renunciar a llevar la trenza de moda si no tienes la melena lo suficientemente larga. Haz como Rihanna, que integra a sus trenzas naturales una postiza.