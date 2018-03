Copia los 3 peinados favoritos de Esmeralda Moya

QMD!16/03/2018

Según Robledo, la trenza no pasa nunca de moda .

Para dejarlas más naturales se cepillan ligeramente y se aplica fijación flexible para pulir el peinado. La raya al lado y el cabello sobre el hombro da un plus de sensualidad .

Esmeralda está muy sexy con mono calado y guantes de Oysho. Las zapatillas son New Balance.

Esmeralda, uno de tus grandes atractivos físicos es tu dorada y sana melena, ¿cómo la cuidas?

Me lavo el cabello con buenos productos, un día sí y otro no para preservar las defensas del cuero cabelludo, pero con el nuevo champú de Pantene puedo hacerlo todo los días. Es mi último descubrimiento. Me aporta nutrientes en el lavado y tengo el pelo más fuerte sin necesidad de cortarme las puntas.

También te cuidas con deporte.

Es algo que me encanta. Hago una tabla de ejercicios, corro, hago pilates… Y me gustaría apuntarme a boxeo. En el ‘gym’ suelo hacerme una trenza y cuando salgo, suelto para que se vaya secando al aire.

Tienes miles de seguidores en las Redes Sociales, qué te aportan?

Me encantan las Redes Sociales, interactuar con la gente. Hago quedadas con mis seguidores y hacemos yoga en la Casa de Campo o cualquier otro tipo de actividades.

¿Cómo te sueles peinar el cabello?

Siempre que puedo me dejo secar el pelo al aire libre. Le quito la humedad con una toalla y lo dejo suelto. Calculo los tiempo para usar lo menos posible las herramientas de calor. La belleza de una mujer está siempre en la naturalidad y en ser una misma, sin disfraces. Cuando tengo alguna cena especial, me gusta llevar el pelo suelto.

¿Qué es lo que te hace sentir bella?

El motor de mi vida es mi hijo. Criar es duro, pero es lo mejor que he hecho en mi vida. Fui madre joven, pero es lo que yo quería. Hay que ser valiente en la vida Si pongo en una balanza trabajo y familia, me quedo sin duda con lo segundo.