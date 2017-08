¿A quién le sienta mejor?

Con sus más de 40 años, la periodista americana Megyn Kelly está radiante, pero no vence a Rita Ora, que deslumbra con este midi de Johanna Ortiz . Además de escoger unas sandalias de lazada más actuales, la artista cuidó cada detalle de su look. Colocó el volante en el sitio perfecto (sobre el hombro) y conjuntó las uñas de sus pies con los tonos del vestido. El peinado, liso, y el diseño de cejas son también ideales.

Alessandra Ambrosio y Jasmine Sanders

No es que la actriz alemana Jasmine Sanders no esté preciosa con este vestido, pero es muy difícil competir con la supermodelo brasileña, que, además, es la diseñadora. El modelo Eduarda pertenece a la colección Revolve de Ale by Alessandra y es ideal para looks informales. Ambrossio lo sabía y lo combinó a la perfección con botines de Zanotti en la presentación de su colección. Nos encanta el resultado.