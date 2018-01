Las dietas de Hollywood

Gisele Bündchen, dieta de las proporciones

A sus 37 años y madre de dos hijos, Gisele Bündchen tiene un cuerpo envidiable. La genética hace mucho, pero no hubiera sido la modelo mejor pagada del mundo durante 12 años seguidos si no hubiera sido por lo que cuida su alimentación para mantener su figura. Te contamos lo que come y lo que no come para estar así de guapa.

La dieta de las proporciones de Gisele se basa en comer 80% vegetales y 20% de proteína magra.

La modelo tiene un chef personal, Allen Cambell, que planifica la dieta de la familia según las necesidades de cada miembro.