Pastillas para estar más guapa

La nutricosmética te cuida desde el interior a través de suplementos alimenticios que ayudan a estar no solo más sanos, sino también más bellos.

Huye de los baratos ya que estos no pueden haber sido sometidos a ese proceso de fraccionamiento.

El colágeno en sí mismo no se absorbe bien por lo que hay que elegir uno que esté hidrolizado y que haya sido sometido a un costoso tratamiento de fraccionamiento de la molécula para que sea muy pequeña y por ello sea absorbible por el organismo .

Otros aliados

El colágeno que elijas debe tener los aminoácidos necesarios para seguir con esa optimización. Por ello busca colágeno con silicio, lisina y glutamina, así como zinc, cobre y manganeso y sin olvidar la importante y precursora de formacion de colágeno, vitamina C en dosis adecuadas.

También debes buscar laboratorios solventes para que en el proceso de sintetización sean escrupulosos respetando normas sanitarias para eliminar el riesgo de incorporar toxinas propias de los animales de los que se extraen. Yo prefiero los de origen marino que solo aprovechan piel y escamas de los pescados.

No uses colágenos vegetales porque en realidad son polisacáridos y no proteínas.