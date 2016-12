Peinados de fiesta

Rosie Huntington, coleta depurada

Este look es ideal para cuando no tienes mucho tiempo para arreglarte. La tendencia pony down arrasa y es sencilla de hacer. Con la melena lisa, preferiblemente, aplica gel fijador en la parte superior de la cabeza para un efecto wet. Haz una coleta y rodea con un mechón de tu pelo la goma que la sujeta.