Perder tripa con más de 40 años es posible

Ahora cuando superas los 40, tengas o no hijos, tu abdomen está hacia fuera, blando y se forma un michelín justo debajo del ombligo aunque estés en tu peso.

Cuando tenías 20 años es más que probable que no tuvieras barriga, incluso podría parecer que estaba metida hacia dentro, estaba tersa y no había michelines ¿verdad?

Para ello hay que corregir nuestra postura. Colócate de pie, mete los glúteos un poco hacia dentro, haciendo fuerza en los músculos no moviendo la cadera, echa los hombros hacia atrás, abriendo el pecho y sube ligeramente la cabeza como si alguien te estirara del pelo y quisieras crecer . Si lo haces mirando al espejo veras que tu barriga también se estiliza pareciendo más tersa.

Con ese gesto fortalecerás el abdomen y movilizarás los intestinos consiguiendo que no se acumulen gases.

Con los años esas células sufren un proceso inflamatorio, que, unido a hábitos alimentarios no adecuados y a falta de ejercicio físico, desencadena una reacción enzimática que provoca un mal funcionamiento de esas células y por eso, aunque te mates a abdominales los macrófagos inflamados no combustionen la grasa en energía.

Cambio de hábitos

Aún no hay medicamentos que solucionen este problema, por lo que por el momento, para evitar los no deseados michelines hay que alimentarse correctamente y ser consciente de que tu cuerpo ya no reacciona igual a la comida como cuando tenías 20 años.

Además, hay que fortalece el core acudiendo a clases de Yoga o aprendiendo técnicas hipopresivas.

También puedes recurrir a terapias con radiofrecuencia de diatermia para que estimulen a los macrófagos y los desinflamen.

Por ello, si has cumplido los 40 y te preocupa tu barriga, cambia tus hábitos alimentarios, corrige la postura, elige alguna actividad física, disfruta cada segundo de tu vida y respira metiendo el abdomen hacia dentro mientras se descubre el serum de la eterna juventud.