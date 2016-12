¿A quién le sienta mejor?

Amal Clooney y Ali Larter

Es cierto que la esposa de George Clooney es una de las mujeres más estilosas del momento, pero su extrema delgadez no siempre hace justicia a sus outfits. Es lo que sucede en este duelo de estilo con la actriz de Héroes, a quien el diseño de Gucci (1.500 €) de manga francesa e inspiración marinera le sienta mucho mejor. Además, Larter le añade un plus con los zapatos dorados de la misma firma que iluminan el look.