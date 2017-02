Famosas vestidas igual: ¿A quién le sienta mejor?

Kenya Moore y Rita Ora

Rita Ora acertó con este diseño de la firma italiana Emilio Pucci en la alfombra roja de la pre-gala de los Grammy. La protagonista de The real housewives of Atlanta se decantó por el mismo diseño que la cantante para la after party de los Globos de Oro.

Sin embargo, no nos acaba de convencer su peinado, ya que apenas se aprecia el detalle de la abertura en la clavícula. Mini punto para Ora.