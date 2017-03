¡Por fin! Manuel Díaz y Julio Benítez, juntos en el ruedo

"No sé cómo reaccionaré si veo a mi padre"

La gran incógnita es saber si finalmente Manuel Benítez va a acudir esta tarde o no a la plaza a ver a sus hijos en el ruedo. Algo que Manuel Díaz no ha querido confirmar ni desmentir. Él espera que acude para demostrar que además de buen torero es una gran persona, aunque no tiene claro cual pueda ser su reacción.