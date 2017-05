Lucía Rivera, reina de las transparencias

La hija de Cayetano Rivera, con pantalón negro y camisa de transparencias, llegaba así de guapa. Lucía, que está viviendo actualmente en Madrid para dedicarse al mundo de la moda, confesó que creía que el cambio de ciudad le iba a costar más, porque "Asturias es muy diferente en todos los sentidos".

Sin embargo, "me encuentro bien, pensé que me iba a agobiar más de lo que me agobia". La joven también habló de su padre, insistiendo en que su relación es perfecta, dejando atrás las "chorradas de familia" que les separaron en el pasado.