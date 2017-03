Adela Montes de Oca desentierra a Ruiz-Mateos para demostrar que es su padre

No fue hasta 2014 cuando la prueba pericial biológica de ADN fue declarada pertinente, aunque José María Ruiz-Mateos nunca llegó a realizarla porque, finalmente, falleció el 7 de septiembre de 2015, a los 84 años.

Ahora, Adela ha querido romper su silencio mediático hablando en diversos programas como 'Espejo público' y 'El programa de Ana Rosa' para recordar que su lucha por ser reconocida comenzó cuando, en 2006, Adela y su madre intentaron presentar en Estados Unidos una demanda de paternidad , una acción que no pudo llevar a cabo por cuestiones de incompatibilidad con la jurisdicción española .

Otro factor relevante para determinar que la medida no es desproporcionada han sido los indicios expuestos: facturas de hotel, pasaportes con entradas y salidas de la demandante y su madre, ingresos de dinero ...

La decisión de recurrir a dicha medida, sin embargo, no es algo que ella quisiera hacer, pero con la negativa de los hijos del empresario a realizarse test biológicos para ayudar a Adela a determinar si José María Ruiz Mateos es su padre o no, se ha visto en la obligación de llegar a este punto.

Sus supuestos hermanos, en la diana de sus comentarios

De hecho, Adela no ha querido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre todo el asunto y lo ha hecho en el programa 'Espejo público', donde también ha criticado a los otros hijos de su supuesto padre, y que podrían acabar siendo sus hermanos: "Si son tan católicos no entiendo por qué no se hacen la prueba en vez de llegar a este extremo", expresó.