Adele protagoniza la primera boda secreta de 2017

QMD!07/01/2017

Adele podría haber protagonizado la primera boda secreta de 2017. Según la prensa británica, la cantante internacional habría pasado por el altar para darse el ‘sí, quiero’ junto a su actual pareja, Simon Konecki.

Los fuertes rumores surgen después de que la cantante aparezca en una imagen luciendo un impresionante anillo de oro en su dedo anular, joya que muchos apuntan a que podría tratarse de una alianza de boda.

De ser cierto, este hecho confirmaría las declaraciones vertidas el pasado mes de octubre por una fuente cercana a la pareja al periódico sensacionalista The Mirror. En ellas, una amiga de la pareja afirmaba que la pareja tenía intención de pasar por el altar durante las vacaciones navideñas. “El plan es casarse en Los Ángeles”, apuntó.

El motivo de celebrar la boda durante las Navidades sería para que pudiera asistir la hija de Simon, una niña de 9 años fruto de su anterior matrimonio. “Quieren mantener los detalles en secreto”, afirmó la fuente.

Sea como fuere, esta boda supondría el broche de oro a cinco años de relación y un hijo en común, el pequeño Angelo James Konecki, nacido el 19 de octubre de 2012. De origen estadounidense, Konecki es el propietario de una compañía sostenible que lleva agua potable a países en desarrollo.

Recelosa a ultranza de su vida privada, Adele ni ha confirmado ni desmentido la noticia de su posible boda. La pareja nunca posa para los medios y aunque comenzaron a salir en 2011, su romance no fue confirmado por la cantante hasta enero de 2012.

“Se preocupa mucho por mí. Con eso me refiero a lo que tiene que ver con mi estabilidad emocional, no con el estilo de música que hago. Él simplemente me ama”, dijo la intérprete de ‘Hello’ en una entrevista televisiva.