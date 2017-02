Una Aída irreconocible vuelve al Deluxe

Aída Nízar como nunca la habíamos visto

Tras cuatro años fuera de la televisión, Aída Nízar regresa a Sálvame Deluxe. "No me imaginaba volver aquí" ha dicho entre lágrimas porque "he sido muy feliz aquí, doy las gracias al público que ha querido que vuelva. Estar en la televisión es lo que quiero".

La colaboradora televisiva ha explicado que triste como estaba, su hermana se la lleva a Abu Dabi durante más de un año. "No he despilfarrado nunca el dinero que gané mientras trabajaba en televisión, estos años he vivido como una estudiante, he aprendido italiano y perfeccionado el árabe".