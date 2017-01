Aída Nízar, ¡desvalijada en sus vacaciones!

¡Menudo susto se ha llevado Aída Nízar! La ex gran hermana se encontraba felizmente pasando el fin de semana de Reyes en amor y compañía junto a unos amigos en Sierra nevada , cuando ¡sufrió un robo!

Amada y odiada por igual

Creadora de frases míticas de la televisión como "Si quererse es sinónimo de loca, Aída es la más loca, porque me quiero", "La televisión es espectáculo, glamour y mucha clase. Y Aída Nízar lo reúne todo" o "No digo que sea la mejor, pero mejor que yo no hay nadie", Aída consiguió granjearse tantos amigos como enemigos dentro y fuera de la televisión, llegando a vaciar de colaboradores el plató de 'Sálvame' cuando iba a ser entrevistada...