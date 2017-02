Aída Nízar se disculpa con sus fans ¡y promete una entrevista con QMD el próximo lunes!

QMD!16/02/2017

Al final no ha podido ser: a pesar de que la cosa prometía con una conexión en directo desde 'Qué me dices'! este jueves 16 con Aída Nízar -tras su salida de GH VIP 5-, la ya ex gran hermana no ha podido estar con todos sus seguidores (y detractores) por problemas técnicos. Sin embargo, sí ha podido grabar un vídeo disculpándose con todos ellos y prometiendo estar, ahora sí, ¡el próximo lunes 20 de febrero en el nuevo número de QMD!

Esperamos que disculpéis este pequeño problema, pero en breve ¡la tenemos con nosotros! ¡Un poco de paciencia!