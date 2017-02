Alba Carrillo, a Feliciano López: "Que me demande"

Alba Carrillo no dejó títere con cabeza en su comentada entrevista en 'Sálvame Deluxe' . La ex de Feliciano López, con el que mantiene un tenso proceso en los juzgados por el divorcio y la liquidación de gananciales, habló largo y tendido sobre su relación con el tenista, dejándole en mi mal lugar y asegurando que llegó a sentir asco por él.

Tras la polvareda, Alba Carrillo confirma que se le quedaron en el tintero muchas cosas por decir, tanto por falta de tiempo como por respeto al que fuera su pareja. "Me hubiera gustado poder haber contado todo lo que hubiera querido… He sufrido mucho" , ha confesado a Paloma Barrientos, directora de 'Vanitatis'.

Más recuperada, la ex del tenista afronta con energía la difícil situación que se le presenta por delante. Y es que más allá de la disputa que mantiene en los juzgados con Feliciano, ahora su familia amenaza con demandarla por haber insinuado que no le gustan las mujeres. "Que lo haga. No me preocupa… ¿Eso es lo único que les importa? ¿Y qué pintan ellos?" , sentencia.

Delante de Jorge Javier, la modelo abrió su corazón en 'Sálvame Deluxe' y puso en duda la heterosexualidad de que fuera su pareja. "Mi matrimonio nunca fue bien, yo esperaba otra cosa, una relación como Dios manda… Feli nunca fue muy fogoso, desde el principio quisimos tener un hijo juntos, pero si comes cocido fuera de casa, cuando vuelves no quieres ni aceitunas ", señaló.

''Estoy diciendo que podría llegar a tener relaciones con mujeres y hombres''

"No le ponían mucho las mujeres. Es una intuición, mi parecer. No tengo indicio. No digo esto por hacer daño. Yo lo he hablado con él. No estoy diciendo que él sea homosexual. Estoy diciendo que podría llegar a tener relaciones con mujeres y hombres", matizó.