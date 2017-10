Alba Carrillo y su novio, ¿con fecha de boda?

''De momento no''

Aún así, Alba no cierra la puerta a casarse, pero no por el momento "un poco sí que le he cogido alergia al matrimonio y (además) no nos conocemos lo suficiente como para eso, así que de momento no", dijo. "Yo pensaba que los sustos empezaban por la noche, pero han empezado ya por la tarde...", añadió refiriéndose a la noticia de Kiko Hernández.