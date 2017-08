Alba Carrillo, gratis a 'GH VIP' con una condición

En el programa que presenta actualmente, 'Mad in Spain', hizo este comentario: "Teresa Bueyes era hasta hace nada la abogada de una persona que es conocida desde hace un cuarto de hora y se cree muy famosa, alguien a quien yo no soporto".

No contento con el comentario anterior, el presentador continuó con su ataque a la exsuperviviente: "Es muy popular, muy popular, pero yo no la soporto y no diré nunca su nombre".

La respuesta de Alba

Como era de esperar, Alba no se quedó callada y al regresar de sus vacaciones le devolvió el dardo al presentador: "El comentario de este señor me importa un bledo. Me lo he pasado pipa en mis vacaciones".