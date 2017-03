Alba Carrillo estalla: "Mi madre no es una mentirosa"

Durante la entrevista a Lucía Pariente, la ex de Feliciano López entró en directo para defender a su madre de los ataques de Kiko Matamoros. “Mi madre no es una mentirosa, es una madre dolida", declaró entre lágrimas.

04/03/2017

La entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ de Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, contó con la intervención especial de la mismísima modelo. Tras sufrir los ataques directos de Kiko Matamoros, Alba entró en directo vía telefónica para defender a su madre y animarla para que contara toda su verdad. “Quiero que cuente lo que ella ha vivido. Me has visto todo el verano durmiendo porque tenía una depresión de caballo”, aseguró.

“Antes de salir de casa le he dicho a mi madre estate tranquila y no pierdas los nervios y me he equivocado porque está aguantando cosas muy fuertes, y quiero que cuente lo que ella ha vivido”, aseguró la ex de Feliciano enfadada con lo que se estaba contando. “Mi madre no es una mentirosa, es una madre dolida. Mirad como mece la cuna, que soy yo la que está sacando la cara por ella, porque no puedo aguantar que mi madre sufra”, sentenció.

Tras perderse varias veces la conexión, Alba volvió a entrar para exigir a todos los colaboradores que dejaran de hablar de Fonsi Nieto, el padre de su hijo. “Mi madre no va a hablar de Fonsi porque yo se lo he pedido… No es porque no me interesa, sino porque es el padre de mi hijo”, afirmó.

Al final, Alba acabó derrumbándose después de que Matamoros le recordara que su madre había dicho de Fonsi que era un delincuente: “Qué va a decir nada… que no quiero que hable así, que me duele que se hable así del padre de mi hijo, que no quiero oír hablar de esas fotos, que no quiero que se difundan, ¡tengo un hijo, por favor!”.

Tras pegarle un tirón de orejas a todos los colaboradores del espacio, Alba Carrillo quiso agradecer la actitud de sus padres durante el divorcio. “Sé que has sufrido mucho, os pido perdón porque por mis malas elecciones os he hecho llorar mucho a mi padre y a ti… Te prometo que aunque esta entrevista no le guste a nadie a mí me está gustando porque tiene el arrojo y el coraje de ir a luchar por tu hija y es lo más honorable que puede hacer una madre".

Para terminar, Alba Carrillo aseguró estar feliz con el resultado del juicio de divorcio del tenista. “Kiko, que estoy muy contenta, que me he divorciado, que lo que ha dicho Matamoros es mentira. No he perdido ningún juicio, es un tema de costas, que ya explicará Teresa Bueyes”, afirmó. Por su parte, María Patiño quiso recordarle que pese a que había pedido 120.000 euros de compensación, el juez no se lo había concedido, y además, le había hecho pagar las costas.