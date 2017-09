Alba Carrillo, recibida como una estrella en 'Sálvame'

En las primeras imágenes aparece vestida de motorista y tenista, respectivamente. Sin duda, una provocación para sus dos ex, Fonsi Nieto y Feliciano López .

Como ella misma ha dicho: "Vamos a tocar las pelotas a todos los deportes" dando una "visión de una persona que no sabe nada de deporte".

Su primer reportaje

El primer tema que ha tocado Alba en su sección ha sido la polémica destitución de Conchita Martínez como capitana del equipo español.

La extenista no se ha tomado bien la noticia y ha mandado un comunicado en su página web: "Comparto con vosotros mi decepción y malestar con la RFET, quien me ha trasladado a última hora de esta tarde que no contarán conmigo en la próxima temporada".