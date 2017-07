Alba Carrillo y Feliciano López, dos años después de su boda

Dos años después de su boda, las vidas de Feliciano López y Alba Carrillo han tomado rumbos muy distintos. La pareja se daba el 'Sí, quiero' en la capilla del Patio Imperial del Alcázar de Toledo el 17 de julio de 2015 , rodeados de amigos y seres queridos. Entonces nada hacía presagiar que la pareja no celebraría su primer aniversario de casados, ni que todo lo que se vivió ese día fue tan idílico como hicieron creer.

La modelo anunció su separación del tenista en junio de 2016, un mes antes de su primer aniversario de boda, y desde entonces el reparto de bienes de la separación y los cruces de declaraciones entre ellos han sido constantes. Alba llegó ha desear no haberse casado nunca con el tenista .

Con 'F' de...

Dos años después de ese amargo 'Sí, quiero', Alba Carrillo se ha convertido en finalista de esta edición del reality 'Supervivientes'. Al conocer que estaba en la final, dijo a Jorge Javier Vázquez, presentador del concurso: "No me lo puedo creer. Soy finalista con 'F' mayúscula. Y te digo una cosa, Jorge Javier, es la primera 'F' que me sale bien en la vida".