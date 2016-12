Alba Carrillo le pide trabajo a Terelu Campos: "Me gustaría trabajar en la tele. ¡Díselo a tu madre!"

Quiere volver a trabajar... en la tele

Eso sí, haciendo repaso a los últimos meses, no todo han sido disgustos y penurias. La modelo dijo que, aunque es difícil encontrar un momento positivo, los acontecimientos de los últimos meses le han ayudado a ser una mujer mucho más fuerte y decidida. "Soy más fuerte de lo que pensaba", desveló.

De hecho, su paso por la tele le hizo darse cuenta de que valía mucho más que todo aquello que estaba viviendo: ahora quiere volver a trabajar, pero no de modelo, ¡sino de colaboradora! "Me gustaría trabajar en la tele. ¡Díselo a tu madre!", le dijo a Terelu. Tal fue la sopresa de la hija de María Teresa Campos que le preguntó si se atrevería con 'Sálvame'. "Los que creo que no se atreverían son ellos a tenerme ahí", respondió contundente, y es que Alba ¡viene pisando fuerte en el 2017!