Alba Carrillo, muy preocupada por sus problemas con Fonsi

La modelo ha desvelado la razón de sus problemas con Fonsi Nieto en 'Sálvame' , y aunque no ha querido concretar nada de momento, lo que sí ha hecho es dejar claro cuál es la razón de su silencio respecto a este tema.

Aunque al principio la modelo no quería hablar del tema, sus compañeros han sugerido que su preocupación podría estar relacionada directamente con el duro enfrentamiento que vivió con Fonsi en 'Supervivientes' cuando su hijo acudió al programa a visitarla.

"Me tengo que callar, aunque me cueste"

Finalmente, y ante la insistencia de sus compañeros de programa, Alba decidió pronunciarse al respecto: "Sobre el tema de mi ex, es un tema de dinero y orgullo, pero afecta a lo que más quiero, y por eso, me tengo que callar, aunque me cueste".