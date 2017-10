Alba Carrillo va a pedir la nulidad eclesiástica con Feliciano

Ni la terrorífica decoración que el Parque de Atracciones lució de cara a Halloween le borró la sonrisa. Madre mía, A lba carrillo está loquita de amor por su chico. Eso sí, de boda, cero patatero: “No me deis esos sustos. Sólo de pensarlo me da ardor de estómago”, aseguró entre risas durante el acto.

Lo que sí reconoció es que tienen ganas de dar un paso más y ya planean irse a vivir juntos. “Ahí estamos. Lo que está claro es que él se vendrá a mi casa, a mí ya no me echan más de mi habitáculo” , añadió divertida.

''Me he cargado a todos, pero éste parece que lo va llevando''

¿Pero qué tiene David Vallespín para que la modelo esté así de feliz? “Llevarme a mí es complicado, soy una tía enérgica, estoy un poco loca. Un tío anodino que no sepa llevar bien los caballos no puede conmigo. Me he cargado a todos, pero éste parece que lo va llevando”, confesó.