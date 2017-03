Alba Carrillo pide perdón por el daño que haya podido hacer

QMD!05/03/2017

La vida de Alba Carrillo ha dado un giro de 180º en el último año. Pasó de presumir de tener una de las relaciones más estables del panorama nacional, ​a acabar en un tormentoso divorcio tan sólo seis meses después del esperado 'Sí, quiero'. Una dura etapa que tal y como confesó la modelo, en una de sus entrevistas más esperada, le ha llevado a recurrir a profesionales e incluso llegó a estar ingresada en la Clínica López Ibor por la gran depresión que sufría tras su ruptura con Feliciano López.

Pero parece, que tras desahogarse públicamente y tras haber conseguido el deseado divorcio de su exmarido, la modelo ya puede respirar tranquila. Así ha querido comenzar una nueva etapa de su vida, reflexionando sobre lo ocurrido y pidiendo perdón, a quizás, las personas más importantes de su vida: su padre, su madre y el padre de su hijo, Fonsi Nieto. "De todo se aprende,estamos en continua evolución y yo siempre en mi vida he aprendido "escarmentando en carne propia" . Quiero pedir disculpas y dar las gracias a tres personas : A mi madre , a mi padre y al padre de mi hijo. Mucha gente me recuerda el desencuentro con Fonsi pero él , está y estará siempre en mi familia. Les quiero dar las gracias y pedir perdón por el sufrimiento que les haya podido causar todo lo que me ha ocurrido a mí, no quiero que la gente que está cerca sufra si yo soy , en cierta medida , responsable de ello. Voy a defender la integridad de todos ellos con "uñas y dientes" y desmiento categóricamente cualquier acusación en el programa de ayer al padre de mi hijo ".

La modelo también ha querido manifestar cómo se siente tras la sentencia que oficializa su divorcio con Feliciano López. "Por otra parte, estoy muy feliz porque ya me he divorciado , porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente , siguiendo por donde iba cuando aquello que no debió pasar nunca , se cruzó en mi destino . Hoy empiezo una etapa y quiero compartirla con todos los que me habéis apoyado y animado siempre. Muchos de vuestros consejos y cariño me han ayudado en momentos muy bajos y por eso también os estoy agradecida. Muchas veces me equivoco , la vida te va enseñando sobre la marcha... Hoy me subo a este tren con la maleta cargada de sueños, de ganas y de aprendizaje y dejo en esta estación el dolor , lo que no me permite avanzar y las malas vivencias ....❤", han sido las palabras con las que Alba Carrillo ha querido dejar claro que nada, ni nadie podrá derrumbarla ahora.