Alba Carrillo: "He sentido asco por Feliciano"

QMD!24/02/2017

La modelo Alba Carrillo, nueve meses después de anunciarse su separación del tenista Feliciano López, ha decidido romper su silencio para que todo el mundo conozca el tormento por el que asegura haber pasado tras casarse en julio de 2015 y divorciarse en junio de 2016. La joven madrileña, sin pelos en la lengua, dice que lo hace tranquila y “como una liberación, he llegado a estar ingresada en la Clínica López Ibor, de lo que ahora se estará enterando Feliciano si está viendo el programa. Toqué fondo y no podía ni dormir. Ahora, gracias a Dios, ya no siento nada por Feliciano. Llegué a sentir asco por él y por mí por estar con él”.