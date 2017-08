Alba Carrillo se refugia en su pueblo ante sus últimas polémicas

Además, una de las cosas a las que no renuncia es a ejercer de turista en su propio pueblo . "Seguimos de ruta vacacional", comentaba, feliz junto a esta estampa en la que aparece sonriente.

"Soldado imperial de tarde molona en las fiestas del pueblo. Un verano sin pueblo y sin sandwiches de nocilla, no es verano , y punto y final", sentenciaba la modelo.

¿Qué es de un pueblo y su feria sin una bingo? La top aprovechó el día de verbena echándose unos cartones como una más y aprovechó para subir una foto del momento: " Quien tiene un pueblo, tiene un tesoro" , apuntaba la modelo, que ha optado por divertirse en la tómbola, lejos de pensar en sus enfrentamientos. "Sin bingo no hay verano", escribía con humor.

Una verdad como un templo

Alba es una experta en ponerle al mal tiempo buena cara, y así de claro lo dejaba con este mensaje en Instagram... ¿Se referirá a los litigios que tiene abiertos con sus ex, Fonsi Nieto y Feliciano López? ¿Al abandono de su amiga Teresa Bueyes como su representante legal? ¿A la ex empleada que tenía cuando vivía con Feliciano, que despotricó contra ella en 'Sálvame'? ¿O quizá al feo comentario que le dedicó Jordi González desde su nuevo espacio, 'Mad in Spain', donde se dirigió a ella como "famosa desde hace 15 minutos"?