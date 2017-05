Alba y su madre, las protas de 'SV'

Alba, pensativa

"Me voy a ir porque me han tocado lo de arriba y lo de abajo.

No puedo más. No es mi sitio, no me encuentro bien. Vine con muchas ganas pero no es lo que pensaba. Ya no trago más lo que no tengo que tragar. Todos están envenenados", espetaba la modelo mientras Jorge Javier Vázquez intentaba convencerla.

No solo el presentador, Sandra Barneda también han intentado que la dirección del programa le dejase hablar con ella.