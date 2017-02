Alberto Chicote vuelve irreconocible: ¡Con 20 kilos menos!

'Cuido mi alimentación y hago mucho ejercicio' Alberto Chicote ha presentado la cuarta temporada de 'Top Chef', y lo ha hecho luciendo una imagen muy distinta, donde se aprecia que el chef ha decidido apostar por cuidarse un poco más y perder algo de peso. Se te notan ya los 20 kilos. ¿Has hecho algo especial

Prueba a perder 20 kilos sin hacer nada especial. Y si lo consigues cuéntamelo, que me interesa mucho. ¿Te estas privando de comer determinados alimentos?

Cuido mi alimentación y hago mucho ejercicio y poquito a poco, tracatrá. Estoy muy contento. ¿Pero has hecho alguna dieta en concreto?

Eso lo tendréis que ver más adelante. Así que vas a hacer algo especial en televisión...

Ya hicimos un programa sobre el tema y ahora seguimos en esa línea. Es como uno de esos especiales de alimentación que ya se emitieron. Estamos preparando más de estos.



Una pérdida de peso visible ¿El régimen se lleva bien o se sufre?

Cuando se sufre es madrugando todas las mañanas parta ir a a trabajar. Pero hay que madrugar para trabajar, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿y de dónde te lo quitas? Pues de dormir, así que hay que levantarse más temprano y descubrir qué cosas hay a esas horas de la mañana, que yo no lo sabía. Será difícil, estando siempre rodeado de cosas ricas.

No sé de qué me hablas (risas). Per hay que ponerle fuerza de voluntad. Siempre he defendido, como decimos en "Top chef", la determinación, el esfuerzo y el decir quiero hacer esto. Pues solamente hay que hacerlo, y chimpún. ¿Qué es de lo que más te cuesta prescindir?

Soy muy goloso y al azúcar le tengo echa la guerra, así que ahí sufro un poco, pero tampoco es tanto, ¡eh!



'No tienes por qué prohibirte nada' ¿Algún otro alimento prohibido? ¿Pan, pasta?

No, en absoluto. Si llevas una alimentación equilibrada, no tienes por qué prohibirte nada. ¿Te notas mejor, más ágil?

Ahora pienso en llevar 20 kilos más encima y dijo: "Jo...". Si me los ponen hoy no llego ni a la esquina seguramente. ¡Un día voy a hacer la prueba! ¿Tienes pensado perder más peso?

No, mi objetivo es encontrarme guay, no publicar un peso 73, ¿para qué? Eso es no es productivo. Al final mi objetivo es encontrarme de maravilla. Si un día me encuentro de maravilla pues digo, aquí me quedo, y si un día encuentro que no estoy de maravilla, pues a por más, como todo, ¿no? No esa una cuestión pantovital. Yo lo veo así. ¿Compaginas la dieta con algún ejercicio en especial?

Es que no te puedo contar mucho más de todo esto, porque entonces me cargo el programa. ¿Ya has terminado de grabar la cuarta edición de "Top chef"?

Sí, todo. Nosotros siempre lo grabamos primero, luego se edita y se va emitiendo.



'Eres más exigente con Paco Roncero' ¿Tú cómo estás esta temporada? ¿Más exigente?

Yo estoy igual. El nivel de dureza o de exigencia no depend de uno mismo, sino de lo que tiene delante. Al final, cuanto mayor es la capaccitación de la gente que tienes delante, más exigente te puedes poner. Esto es como si yo le pidiese a mi nietecito que cocine como Paco Roncero, pues dices, joder. Eres más exigente con Paco Roncero, pues claro, a ver, y mi nieto no. Cuando tienes unos concursantes que sabes que tienen una capacitación altísima, que tienen un nivel de cocina fuera de serie y que hacen cosas muy buenas, pues el nivel de exigencia sube. Imagínate que tú tienes cinco platos delante. Uno es un cinco, otro es un cuatro, otro es un tres, otro es un dos y otro es un uno, pues tu nivel de exigencia está colocado en el cinco. Cuando de los cinco platos que tienes delante, dos ochos, dos nueves, dos diez, pues tu nivel ha subido automáticamente.



'Cocinar es muy estresante' Cocinar es muy estresante.

Cocinar es muy estresante dependiendo de las condiciones. Hay mucha gente que disfruta de La Cocina como algo que le relaja en su casa. Yo cuando cocino en mi casa para mí o para mi mujer pues también me parece muy relajarte, porque estoy ahí, con mis cacharritos. En mi casa me parece aún más relajarte porque yo estoy acostumbrado a cocinar muchas cosas a la vez y en mi casa solamente tengo dos ollas. Parece como que estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Pero cocinar en una competición es otra cosa, ¡eh! ¿Tu nieto cocina?

No, era por poner antes un ejemplo y hablar de un niño pequeño sin nombrar el de nadie. Pues ya elijo yo al mío para hablar de cualquier chavalín de siete años.



'Si me pongo a hacer poemas soy un desastre' ¿Por San Valentín cocinas algo especial?

No, no, nada de nada. No vivo yo esa festividad en absoluto. Otras sí, pero esta no. Y no es que pretenda ir de duro. Si me dijeras en Nochebuena, te cuento lo que preparo en Nochebuena, pero en San Valentín, es una fecha que ni yo ni mi mujer celebramos. Ahora que hablas de tu mujer. ¿A ella qué le haces?

¡A ti te lo voy a contar! Eso es de mi mujer y mío, ¡coño! Pero también utilizaréis La Cocina para encandilarnos el uno al otro, ¿no?

Coño, ¿pues qué sé hacer yo? Si me pongo a hacer poemas soy un desastre, ya te lo digo.



'Más que ser crítico, intento aprender todo lo que puedo' ¿Veréis juntos el primer programa?

Pues no lo sé. No sé dónde va a estar Susi. De hecho, espero llegar a casa. Y todavía no lo sé porque yo me voy de aquí a Zaragoza a grabar mañana, así que esta noche la paso yo sólo en el hotel, mañana no sé a qué hora termino de grabar y a qué hora estoy de vuelta. Yo siempre veo todos mis programas en directo. De las tres de "Top chef" y de las cinco de "Pesadilla", sólo me he perdido un programa del segundo porque tenía una cena importante y no podía dejarla. ¿Eresa muy crítico contigo mismo? Más que ser crítico, intento aprender todo lo que puedo. Si veo algo que a mí no me convence, primero consulto con los que saben más que yo. Yo puedo verme de un modo o de otro pero igual puedo hablar con Encarna (de Boomerang), con Rubén, (director del programa), con Susi (su compañera) y les interrogo. Y si puedo mejorar para mejorar.



'Nos hablamos y nos besamos y hacemos de todo' ¿Con tu mujer hablas?

¿Sobre cómo me ve? Claro. Nos hablamos y nos besamos y hacemos de todo. El buenrrollismo también es con otros compañeros. Ferrán Adriá acaba de manifestarte su apoyo.

Yo no recuerdo ningún cocinero de este país con el que no me lleve bien. Ferrán es un tío, aparte de extremadamente brillante, extremadamente generoso y eso lo agradeceré toda la vida. A mí desde que en un principio, cuando me ofrecieron hacer "Pesadilla en La Cocina" recuerdo que me pilló en ese impás d que si sí o que si no, recuerdo que un día fui a su taller y estuvo con él charlando un rato y me decía: "Alberto, tú lo vas a bordar, tira p'alante, seguro que todo irá a bien". De hecho, siempre se ha preocupado, cuando nos hemos cruzado me ha dado su manera de ver. A él le gusta mogollón, y en esta ocasión, en una entrevista que le han hecho, ha decidido, regalarme otra de sus simpatías. Me parece la bomba.



