Alejandra Osborne y Joaquín Buendía ponen fin a su matrimonio

Hace tan solo unos meses, Bertín y la propia Alejandra hablaban de la hoy truncada relación en el programa 'Mi casa es la tuya', sin dejar en evidencia ningún conato de crisis en la pareja. " Le conocí en una cena... iba con otra... no te lo ha querido decir nunca porque no tiene valor ", dijo el presentador entre risas para intentar hacer saltar a su hija. " Es más bueno que el pan ", apostilló más tarde.

Una barba por amor

Alejandra dijo estar encantada con su marido, revelando un bonito gesto que había tenido con ella. "Me encanta… Se ha dejado barba porque se lo pedí yo…le gusta que a mí me guste, toda mi familia política me quiere matar, pero está 'to' bueno", sentenció risueña.

"Me he dejado barba porque a Alejandra le gusta, me lo pidió hace seis años y me la dejé y me encanta llevarla, sé que a mi suegro no le gusta nada y cualquier día me dice una fresca… pero es lo que hay", matizó Quino.