Alejandro Albalá carga contra Chabelita

Su primer 'Deluxe' Tras su ruptura con Chabelita, Alejandro Albalá se sentará en 'Sábado Deluxe' para contar todos los detalles de su separación con la hija de la tonadillera, así como los entresijos de su turbulento matrimonio. Entre los titulares que dará Alejandro se encuentra el motivo de su ruptura.

El detonante de su ruptura Alejandro Albalá ha dicho que el detonante de su ruptura definitiva con Isa Pantoja ha sido el viaje que la hija de la tonadillera ha realizado a París con Alberto Isla, el padre de su hijo. Algo que no ha sentado nada bien al aspirante a piloto. Aunque eso no ha sido lo único que le llevó a romper con la joven.

¿Infiel por naturaleza? Alejandro Albalá dice que la ruptura con Isa Pantoja se produjo el pasado 3 de septiembre debido a las constantes infidelidades por parte de Isa. "Isabel me ha engañado con diversos chicos, que la prensa sepa unos tres ó cuatro, pero

en total han sido siete". Además, Alejandro dice que Isa jamás hizo nada para que él superase estos engaños amorosos. "Cuando me enteraba de sus infidelidades lo primero que hacía era decirme que era mentira".

Denigrado por Isa Pantoja "Yo ha Isa le definiría como inmoral, no da puntada sin hilo", comenta Alejandro Albalá de su exmujer, a lo que añade "nunca ha dado la cara por mí". La joven parece

sentirse muy traicionado por Chabelita con la que ha mantenido una relación intermitente de 36 meses.

¿Qué opina de Isa Pantoja? Además de definirla como inmoral, Alejandro Albalá dice que Chabelita se cree superior a los demás. "Muchas veces a Isa se le calentaba la boca y me dejaba como el betún".

Las prueba del romántico viaje de Isa y Alberto a París Kiko Hernández ha mostrado unas imágenes en las que se demuestra que Chabelita y su expareja Alberto Isla están juntos en París. Entre ellas, una fotografía en la que aparecen ambos hablando juntos en el aeropuerto de la capital francesa. Sin embargo, Isa no quiere ni confirmarlo ni desmentirlo: "No voy a hablar, no me voy a lucrar hablando de lo que haya pasado o no en París porque pertenece a mi intimidad".

Isa Pantoja asegura que no le sorprende que su todavía marido, Alejandro Albalá, se siente en 'Sábado Deluxe' para dar una entrevista tras su ruptura. Recuerda que ella nunca se ha beneficiado hablando de sus rupturas y asegura: "No me sorprende, esto era como una trama, son excusas para poder hacer esto".

La doble cara de Alejandro Isa va a estar "pendiente" de lo que diga su ex porque cree que va a descubrir opiniones que a ella no le ha contado en tres años: "Delante de vosotros va a ser diferente, a mí me puede dar la vuelta y me puede engañar".

¿Enrabietado con Isa? "Si él ha decidido dar este paso que lo haga, luego ya veremos qué pasa", ha dicho Isa sin entrar en detalles de lo que podría hacer pero le pide que no le utilice: "Que diga que está ahí por dinero, porque está enrabietado, pero que a mí que nadie me utilice como excusa de nada".