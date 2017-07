Alejandro Albalá contesta a su madre

Paz Guerra no tira la toalla Paz Guerra vuelve a 'Sábado Deluxe' para hablar de la relación que mantiene hoy en día con su hijo. Pese a que siempre ha sido su principal apoyo, tras su última reconciliación con Chabelita, el joven ha perdido voluntariamente el contacto con su madre y no quiere saber nada de ella, una situación que no deja dormir a Guerra. "El viaje a Perú de mi hijo no me ha sorprendido. Es una cosa más de todo lo que está aconteciendo", dijo nada más sentarse con Jorge Javier, quien quiso saber cómo le afecto su primera aparición en el programa: "Lo he estado pasando bastante mal. He estado un tiempo recluida para poder fortalecerme".



''Esta es la última bala que tengo'' Pese a la negación de Albalá, que ha llegado a ningunearla públicamente, Guerra asegura que seguirá luchando por recuperar su cariño. "Todavía no le he dado por perdido", sentencia. Aunque muchos cuestionen su salto a la televisión para hablar del tema, ella asegura que sus motivaciones son muy diferentes y que no encuentra la manera de acercarse a él. "Esta es la última bala que tengo… Quiero que mi hijo sea dueño de su vida", dijo para expresar su dolor.



Una mala influencia Aunque no ha querido hablar sobre un supuesto episodio de maltrato vivido por su hijo de parte de su novia, Paz no tiene duda de que la hija de Isabel Pantoja ejerce un poder pernicioso sobre su persona que hace que su hijo se anule por completo. Como muestra del poco apego que Chabelita tiene hacia las personas, Guerra puso de manifiesto sus propias palabras: "Esta chica expresa de una forma muy tranquila que solo se habla con tres miembros de su familia".



''Yo no he hablado mal de nadie'' El equipo del programa ha emitido un vídeo en el que la pareja de enamorados se desentiende de las palabras de Paz y donde la acusan directamente de hablar mal de ellos. "Yo no he hablado mal de nadie. Simplemente he utilizado palabras que ella misma utiliza para definirse a sí misma", apuntó como argumento defensa.



Lo ve triste en Perú Chabelita y Alejandro han viajado a Perú para hacer una comentada intervención en un programa de televisión, donde la hija de la Pantoja habló de su vida y su situación actual mientras que el joven asistía a todo entre bambalinas. "Me sorprende ver a mi hijo en un programa de televisión de esta manera. No sé si me avergüenza", indicó Paz. "Le veo la cara y pienso que está triste", añadió apesadumbrada. "Cuando conoció a Chabelita me comentó que lo que más le había llamado la atención es su voz".



''Me parecen amigos'' Santi Lesmes y Sofía Franco, los presentadores del programa peruano también han intervenido en la entrevista de Paz para soltar una gran bomba. "Más que una relación de pareja, me parecen amigos", señala el presentador. "Isabel vino a Perú hace unos meses y en aquel viaje conoció a un chico con el que ha seguido manteniendo una relación vía redes sociales, Whatsapp… Nosotros no sabíamos que iba a venir con su marido", comenzaron diciendo.



''Le ha puesto los cuernos a Alejandro'' La pareja de presentadores dio un paso más allá y aseguraron que durante aquel viaje junto a su madre, Chabelita llegó a intimar con el citado joven. "Le ha puesto los cuernos a Alejandro. Quedaron en una discoteca y se dieron hasta un beso", revelaron ante el asombro de todos. "En este viaje ha coincidido con él y estaba presente Alejandro, pero él no sabía quién era el otro chico".



Alejandro Albalá entra en directo para cargar contra su madre Antes de terminar su intervención, Alejandro Albalá entró vía telefónica para arremeter duramente contra su madre, quien no quiso hablar directamente con el joven. "Estoy muy bien. Simplemente quiero aclarar que por mucho que ella no pueda hablar conmigo no hay que montar un circo en televisión", comenzó diciendo.



''Estoy con Isabel porque me da la gana'' "Las cosas se arreglan en casa, tiene mi teléfono y puede llamarme. Estoy con Isabel porque me da la gana. Nadie me pone una pistola para que esté con ella. Me da rabia que tenga que ir a un programa a no sé qué… En este momento, Isabel es mi pareja y no tiene nadie por qué faltarle el respeto".



''Lo único que hace es empeorar la situación'' Acto seguido, Alejandro negó que su madre lo estuviera perdiendo, aunque le daba coraje toda la situación montada a su alrededor. "Ya fue hace unos meses y me molestó y ahora lo vuelve a hacer… Lo único que hace es empeorar la situación", indicó. "A mí esta situación me genera un malestar tremendo. Con mi madre he tenido una relación súper estrecha y de repente me entero de que va a volver a reaparecer en televisión", matizó.



