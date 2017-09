Alejandro Albalá, arrepentido de haberse casado con Chabelita

Lo cuenta todo Alejandro Albalá se sienta por primera vez en 'Sábado Deluxe' para desvelar los verdaderos motivos de su reciente ruptura con Chabelita, así como los secretos de la familia Pantoja. El joven está harto de callar y se muestra dispuesto a contar todos los entresijos de su turbulento matrimonio.

La familia Pantoja no se pierde la entrevista Una entrevista de lo más esperada y que ha hecho que el clan Pantoja se reúna frente al televisor, tal y como ha confirmado Belén Esteban y Antonio Rossi, para no perder detalle de las declaraciones del que un día fue parte de su familia.

'¿Es un delito ser homosexual? Antes de empezar su esperada entrevista, Alejandro Albalá se muestra molesto con las continuas insinuaciones que ha tenido que soportar sobre su condición sexual. El todavía marido de Chabelita lanzaba una pregunta a los colaboradores: "¿Es un delito ser homosexual?" Alejandro asegura que no entiende por qué se le ha atacado llamándole homosexual, y confirma que: "Me gustan las mujeres, pero no entiendo por qué intentan ofenderme llamándome gay".

¿Por qué rompieron? El aspirante a piloto destapa cuáles fueron los motivos que le llevaron a poner un punto y final definitivo a su relación: "Rompimos el 3 de septiembre porque nunca supere las infidelidades y ella tampoco ha llegado a superarlo. Me pidió perdón una vez delante de todos, pero ella nunca llegó a ayudarme a superarlo." Asimismo, afirma que Chabelita le recriminaba que él nunca le había querido e incluso le había engañado.

Infidelidades "He sufrido siete infidelidades a lo largo de nuestros tres años de relación que yo haya visto mediante mensajes." Alejandro Albalá califica su relación con la hija de la tonadillera como "tóxica", debido a las constantes infidelidades que ha sufrido a lo largo de sus tres años de noviazgo.

''Prometía que iba a cambiar'' "Puedes ser infiel una vez, al fin y al cabo todos pueden tener un fallo en su vida. Estás enamorado y lo perdonas, pero cuando van dos o tres…", explicaba Alejandro. "Ella me prometía que la situación iba a cambiar, pero ella hacía lo que le daba la gana por detrás. Esta vez parecía que sí había cambiado y se ha ido con Alberto Isla."

Acusado de supuestos malos tratos Las discusiones entre Alejandro Albalá e Isa Pantoja eran sonadas y han traspasado hasta la pequeña pantalla en más de una ocasión. "Chabelita y yo tuvimos una fuerte discusión en casa y tuvo que venir la policía", confesaba el aspirante a piloto. Sin embargo, estos no han sido los únicos problemas que han vivido durante su matrimonio, pues se ha llegado a hablar de presuntos malos tratos de Alejandro hacia Isa, algo que ha desmentido el joven: "Constantemente me decía que no valía para nada, me sentía humillado".

Provocaba su ira Asimismo, Alejandro Albalá reconoce disponer de pruebas que confirmarían que Isa Pantoja nunca ha sufrido malos tratos por su parte, sino al revés, pues ella ha intentado en varias ocasiones provocar su ira al contarle cómo eran sus encuentros sexuales con otros chicos: "Chabelita tonteaba con otros chicos delante de mí y me decía lo que hacía con otros hombres en la cama para provocarme [...] "Incluso me decía riéndose cómo me llamaban cuando estaba con ellos, 'el monguer', por ejemplo. Me contaba hasta cómo la tenían", contaba Alejandro dejando estupefactos a todos los colaboradores.

Le pide el divorcio El marido de Chabelita, que reconoce que firmó un contrato de confidencialidad durante una Nochevieja, aprovechaba su paso por el plató para pedir públicamente disculpas a su madre por el comportamiento que tuvo hacia ella durante su relación con la hija de la tonadillera. Hasta ahora se desconocía quién había propuesto matrimonio a quién, pero Alejandro hacía salir de dudas al confesar que "Fue Chabelita la que propuso casarnos y yo acepté porque estaba muy enamorado".