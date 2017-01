Álex Casademunt vuelve a la tele con la cara hecha un cromo

Momentos de tensión

"Hasta que no pasaron tres horas no supe que no había perdido mi ojo", dijo en un comentaerio estremecedor. Sin duda, Álex vivió momentos de gran tensión, y es que las heridas producidas por el impacto del vaso eran de carácter grave, y si no hubiera sido por la rapidez con la que actuaron sus compañeros (Amor Romeira, entre otros famosos, también se encontraban en el local), quizá hubiera tenido que lamentar daños más serios.