Álex Ubago: “No me importaría tener otro hijo”

El 5 de mayo lanzó su séptimo disco, 'Canciones impuntuales', once temas que se mueven entre el amor y el desamor. Cuando deja la guitarra, Álex vive por y para su familia: su mujer, María Alcorta, y sus dos niños : Pablo, de cuatro años, y Manuela, de uno.

Los pies en el suelo

Tu disco lleva por título ‘Canciones Impuntuales’. ¿Llegan tarde, a deshora?

No (risas). Cuando elegí el repertorio me di cuenta de que más de la mitad de los temas hablaban de desamor, escritos justo en un momento en el que yo no estoy viviendo eso.

Pero el amor sigue siendo tu inspiración.

Sí, pero ahora creo que escribo más sobre el amor real. Llevo cinco años casado, tengo dos niños, las letras ya no son sobre las mariposas en el estómago, son más maduras.

Fuiste famoso de un día para otro. ¿Quién te mantuvo con los pies en el suelo?

Mis padres siempre me han guiado. La verdad es que lo siguen haciendo a día de hoy, son una referencia fundamental. Mis hijos ahora tampoco me dejan concentrarme en tonterías, son los que me empujan a la vida real. Hay que relativizar cuando te vienes arriba.

¿Ser padre te ha cambiado la manera de entender la música?

Desde que tengo a los niños hago todo con más ilusión, más ganas, más pasión.