Alonso Caparrós destroza a su padre

Alonso y Andrés Caparrós, frente a frente Alonso Caparrós sorprendió a propios y extraños con su desgarrador relato sobre su pasada adicción a las drogas. El presentador contó con pelos y señales cómo comenzó a coquetear con este oscuro mundo antes de cumplir la mayoría de edad, lo que le llevó a arruinar su carrera, llegando incluso a poner en peligro sus relaciones familiares. Una de las personas que peor llevó su adicción fue Andrés Caparrós, su conocido padre, del que llegó a asegurar que nunca habían hablado abiertamente sobre el tema y con el que mantuvo en ocasiones una relación distante por este motivo.



''Es muy difícil ser padre cuando tienes un hijo drogadicto'' El mítico periodista comenzó su entrevista abordando de raíz la queja de su hijo. "Me llama la atención cuando Alonso subraya que yo me alejo de él, pero es muy difícil ser padre cuando tienes un hijo drogadicto. Es algo muy doloroso", afirmó. Sin embargo, no supo muy bien cómo gestionar la situación: "Sentí que había fallado, pero no me podía echar toda la culpa. Estaba impotente y rabioso, pero no sabía qué podía haber hecho yo".



''Me sentía impotente'' Pese a todo, Andrés sostiene que no cree que necesiten tener una conversación, ya que "con mirarnos es suficiente". Tras confesar que muchas veces temió por su vida, apuntó que jamás llegó a sentir vergüenza. "No me avergonzaba. Me dolía. Me sentía impotente, incapaz. Yo estaba en la cresta de la ola y no sabía en qué me había equivocado", recordó.



''A Alonso lo salvó su madre'' En la recuperación de Alonso tuvo un papel fundamental su madre Julia. "A Alonso lo salvó su madre. Mi mujer debe sentir una profunda convicción de que ha hecho algo grande", señaló el locutor radiofónico antes de confesar que todavía sigue teniendo miedo de que su hijo decaiga.



Conversación fuera de los platós Antes de que entrara Alonso en el plató, Andrés quiso dejar claro que tanto él como su esposa tienen una gran necesidad de que en estos momentos sus hijos estén a su lado. "Necesito mucho que él llegue y se siente a hablar conmigo. No solo de la droga, de cualquier cosa. Pero creo que esa conversación no deberíamos tenerla en un plató de televisión", matizó.



Alonso Caparrós recrimina duramente a su padre Pese a que se esperaba que Alonso Caparrós entrara al plató con ganas de mantener una afectuosa conversación con su padre, comenzó su discurso arrojándole una tremenda reprimenda. "Voy a intentar hablar con el corazón en la mano. Mi padre está muy equivocado con el tipo de conversación que quiero tener con él. No hace falta martirizarse con el pasado, no quiero que mi padre me diga lo mal que se sintió. Si hiciéramos un informe de nuestra familia, sacaría en claro que el daño que te ha hecho esta profesión te ha pasado factura. Te has perdido dos oportunidades que te ha dado Dios para hacer algo contigo mismo", afirmó.



''Solo quiero que acabes con todo esto'' Y es que el que fuera presentador de 'Furor' piensa que la absoluta dedicación de su padre al trabajo le llevó a alejarse por completo de su mujer y sus hijos. "Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, te metieras en el estudio, cogieras una cuerda y colgaras al Andrés Caparrós locutor", afirmó, antes de contar que llevan más de seis meses sin verse. "Mamá está enferma y lo que tiene es estrés. Algún día se va a morir y tú no te vas a enterar porque estás encerrado en el estudio", le recriminó sin medias tintas. "Yo no quiero que me digas que te sentiste mal. Solo quiero que acabes con todo esto".



''Mi padre no ha sido un hombre feliz nunca'' Andrés Caparrós asistió anonadado a la dura reprimenda de su hijo. "Si no fueras por la radio, tú no estarías aquí. Mi camino ha sido la radio y va a ser hasta que me muera", le recordó. "Mi padre no ha sido un hombre feliz nunca, Si la radio hubiera sido de verdad tu vida, hubieras sido feliz. He venido aquí a suplicar que de una vez acabes con esto", le contestó su hijo.



''No es justo que nos ataques'' Ante la dura situación vivida en el plató, entró por teléfono Julia, la mujer de Andrés y madre de Alonso para criticar el comportamiento de su hijo. "Esas dos personas que están ahí son muy importantes para mí. Alonso no tiene derecho a hablar así. Él no sabe cómo conocí a su padre y lo mucho que hemos luchado. No es justo que nos ataques. Tú padre no ha estado mucho, pero habéis tenido una vida de la que deberíais estar agradecidos", dijo con la voz afectada.



''Yo no tengo ningún conflicto con mi hijo'' Alonso Caparrós siguió con su discurso de que no pretendía atacar a nadie. "Lo único que quiero es que mi padre se dedique tiempo a él mismo", señaló. Sin embargo, su padre no pudo más que decirle que estaba dando una mala imagen de él mismo. "He venido porque tú me lo has pedido… Te pones a hablar y no haces más que vomitar quejas y resentimientos… Yo no tengo ningún conflicto con mi hijo. Lo adoro", afirmó.



