Alonso Caparrós desvela el origen de sus deudas

Alonso Caparrós intenta explicar su postura Alonso Caparrós protagonizó el pasado sábado un episodio que será difícil de olvidar. El presentador llevó a su padre, el mítico locutor Andrés Caparrós, a 'Sábado Deluxe' para, supuestamente, acercar posturas después de hubiera afirmado que nunca habían tenido una conversación con él sobre su pasada adicción a las drogas. Pero lejos de producirse esa situación, Alonso le reprochó a su padre que hubiera dedicado tanto tiempo al trabajo en detrimento a su familia, lo que ha acabado pasando factura a todos sus miembros. ''No has sido nunca un hombre feliz'' o "Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, te metieras en el estudio, cogieras una cuerda y colgaras al Andrés Caparrós locutor" fueron algunas declaraciones del presentador.



Pide disculpas "Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas. Se han dicho muchas cosas esta semana y yo entiendo todo y lo acepto. Siempre que se pierden las formas, se pierde la razón. No conseguí mandar el mensaje que quería lanzar", ha dicho Alonso Caparrós nada más entrar y mirando a cámara. "En estos momentos estoy bien" ha dicho en relación a si pudiera haber vuelto a recaer en el mundo de las drogas. "Porque perdiera la calma no se puede decir que fuera por culpa de las drogas. Puede haber un millón de razones más".



Sabía muy bien lo que quería contar Pese a que se arrepiente por haber perdido las formas, dice que sopesó todo muy bien antes de entrar a hablar con su padre. "En ningún momento perdí la perspectiva de lo que yo quería contar", sentenció. "Es imposible solucionar un problema que no está resuelto si no se habla. Y mi padre no lo ha hecho. Yo a mi familia no la quiero responsabilizar de nada, ni de mis adicciones ni de nada. No soy un niño que haya tenido un arrebato ni una víctima".



Muchos asuntos pendientes Asegurando que es un hombre bueno, Caparrós ha confesado que el problema con su padre viene de lejos y está relacionado de manera directa con su ruina económica. "Yo admiro a mi padre y nunca he dicho que en mi casa no hubiera amor", señaló antes de hablar de este espinoso tema. "Aquí hay un punto clave: la ausencia de mi padre durante un tratamiento que duró unos cuatro años. Es un asunto del que tenemos que hablar. Luego también tenemos el asunto de mi ruina", comenzó diciendo.



La sociedad de la discordia Según contó Alonso Caparrós, sus padres fundaron una sociedad y pusieron a su hermana pequeña como administradora. Allí llegaba el dinero de toda la familia, así como el de todos sus trabajos televisivos, pero él desconocía cómo se administraba todo ese patrimonio. "Con el tiempo me llegó una notificación de Hacienda que todas mis cuentas estaban embargadas y era por culpa de esa empresa", recordó.



Una mala gestión Sin embargo y pese a que él hizo todo lo posible para solventar la deuda, sus padres no le ayudaron a pagarla. "El que me quedé sin casa y sin nada fue yo y a mí nadie me ayudó a aliviarla… Después se vendió otra casa y tampoco nadie me ayudó… Hacienda embargó mi casa y mis cuentas por culpa de la mala gestión de mis padres".



''No me he arruinado por culpa de las drogas'' El que fuera uno de los presentadores más mediáticos de los noventa señala que su familia ha mezclado demasiadas veces el amor con el dinero, lo que los ha llevado a hacerse mucho daño y a tener muchos problemas. Además, no entiende por qué estuvieron a su lado durante su etapa de máximo esplendor y que luego no salieran a defenderlo cuando su nombre se relacionaba con el mundo de las drogas y la bancarrota. "Quiero dejar claro que no me he arruinado por culpa de las drogas", afirmó.



''Todas mis cuentas están saneadas'' "El dinero ha tenido mucho que ver en nuestros problemas. Hemos mezclado demasiado el amor y los negocios", indicó, pese a que no quiso dar más ejemplos de los problemas a los que ha tenido que hacer frente y de los cuales su familia era, en parte, responsables. "He ocultado mucha información para no hacer más daño a mi padre y a mi familia", dijo en su entrevista. Sin embargo, el dinero ha vuelto a su vida y ya puede decir sin miedos que puede volver a empezar. "Estoy aquí con todas las deudas pagadas y todas mis cuentas saneadas", afirmó.



''Aquí el más cabal soy yo'' También reprochó a su hermano su comportamiento durante su reciente entrevista en 'Sálvame': "Cuando mi hermano Andrés viene aquí me gustaría que también contara su parte. Aquí el más cabal puede que sea yo. Lo que visteis aquí es el resultado de muchos años". Sobre su progenitor, sigue asegurando que no es feliz y que su profesión ha tenido gran parte de culpa en esta situación: "Mi padre sufre mucho. Yo se lo veo. Necesito que todo esto pare, y si no quieren parar, yo no puedo más".



''Mi familia no me ha estafado en absoluto'' Después de una pausa publicitaria, el presentador ha querido aclarar una cosa que ha comenzado a circular por las redes sociales y que asegura que no es cierta. "Mi familia no me ha estafado en absoluto y siempre han obrado de buena fe", recalcó. Los colaboradores han querido saber si, tras el enfrentamiento vía telefónica con su madre y su posterior arrepentimiento público, había hablado con ella. "No he vuelto a hablar con mi madre desde que ocurrió el enfrentamiento con mi padre", indicó.



