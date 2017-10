La madre de Alonso Caparrós: "Nos estás matando"

Vuelve a la tele Alonso Caparrós, que acudió a 'Sálvame' como posible futuro colaborador. Ante la pregunta de sí sabía donde se metía, Alonso contestó con sinceridad: "Sí, he tenido un proceso de aclimatación. Ni un segundo lo dudé. Fue ayer, que estaba en Málaga viendo a mi hijo... Las dificultades económicas siempre son muy fastidiosas. Te crean problemas en la pareja, te crean problemas sobre todo pensando en el futuro y sobre todo ya no es que no tengas dinero, sino que además tengas que pagar deudas y cosas", expresó.



Les está matando El momento de tensión llegó cuando su madre, Julia Araújo, entró en directo vía telefónica. Dolida y hundida, la madre se dirigió a su hijo: "Nos estás matando, porque te queremos más que a nosotros mismos. No te mereces que yo te vea y es que no puedo verte porque me mata verte", dijo con dureza.



La polémica sobre la deuda Alonso Caparrós increpó a su madre, preguntándole si habían pactado o no pagar a medias la deuda generada de la empresa de ella, unos 120.000 pesetas. La madre, alterada, no llegó a responder. "Lo importante es que vosotros no cumplistéis con vuestra parte", sentenció Alonso.



La familia está hundida Afectada, la madre del presentador manifestó que "la familia está hundida". Además, reveló el motivo por el que Alonso y su padre llevan tiempo sin verse: "Me duele que diga que su padre no quiere hablar con él, porque lo que ocurre es que nos da miedo su reacción, porque Alonso no soporta que se le lleve la contraria.En cuanto mi marido le lleve la contraria a Alonso, él le aplasta".



