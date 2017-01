Álvaro Muñoz Escassi se casa al estilo ‘Frozen’

¡Lo sentimos, chicas! El ex de Vicky Martín Berrocal, Lara Dibildos y Sonia Ferrer ha salido del mercado . La millonaria venezolana Carmen Raquel Bernal ha sido la afortunada que le ha robado el corazón. Tan enamorados están que el jinete sevillano y la venezolana se han dado el 'Sí, quiero' en menos de un año de relación. La boda, por lo civil, se ha celebrado en un paradisíaco entorno en el Caribe y han asistido apenas 60 invitados, entre los que se encontraban Lara Dibildos y su novio, Pablo Marqués.

Raquel Bernal invitó a la ex del novio

¿Quién ha dicho que los ex no se pueden llevar bien? Lara Dibildos, la ex de Álvaro, se ha alojado durante varios días en el hotel Paradisus Palma Real, de Punta Cana, propiedad de Raquel y donde se ha celebrado la ceremonia. La ya mujer de Álvaro Muñoz Escassi ha sido la encargada de correr con los gastos de la estancia de Lara y su familia, según cuenta el portal cotilleos.es.