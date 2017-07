Alyson Eckmann se sincera sobre su ruptura con Antonio Rafaski tras GH VIP

Alyson se sincera Mucho ha llovido desde que Alyson Eckmann y Antonio Rafaski se dieran "puerta" tras salir de la casa de GH VIP 5, a pesar de que ambos prometieron esperarse para continuar lo que empezaron en Guadalix, pero no ha sido hasta ahora cuando Alyson ha querido poner los puntos sobre las íes en una entrevista en la que ha desvelado lo que pasó realmente, sobre todo después de verles compartiendo grandes momentos y, de buenas a primera... ¡todas las fotos que tenían juntos en las redes desaparecieron!



No esperaba encontrar un 'churri' en Gran Hermano Cuando la organización de GH VIP decidió hacer un intercambio entre los concursantes españoles y los brasileños, nadie se imaginaba lo que estaba a punto de pasar: Elettra Lamborghini puso la Casa brasileña patas arriba, y Alyson encontró un atisbo de novio en uno de los gemelos Rafaski. Sin embargo, la cosa no acabó bien, y ahora Alyson, en una entrevista para el blog de Mediaset 'Outdoor', se ha sincerado sobre por qué la cosa no llegó a más...



''No fue mi pareja en ningún momento'' "Con Antonio cuando nos vimos fuera de la Casa no había química, y mucha gente dice que hemos roto, pero no fue mi pareja en ningún momento, así que no lo hemos dejado porque nunca hemos estado juntos", reveló la ex concursante.



Ambos lo intentaron... peor no cuajó Lo cierto es que, aunque no fueran pareja, ambos compartieron varios días juntos (solos y con amigos) en los que no pararon de hacer cosas cuando Antonio visitó Madrid al poco tiempo de que ella ganara GH VIP 5. En la foto, la "pareja" paseando por las calles de Madrid junto a unas amistades.



Sólo tiene relación con dos personas del reality Sonada también fue su tortuosa relación con Marco Ferri dentro de la Casa, del que se tuvo que distanciar por su ahora ex -Aylén Milla-, pero parece que la cosa, a día de hoy, ha cambiado, y de hecho ha confirmado que en la actualidad sólo tiene relación con Marco y con Irma Soriano...



GH VIP, una ''terapia'' para ella A pesar de que muchos ex grandes hermanos han comentado que tras salir de la Casa necesitaron ayuda psicológica, ella ha aprendido una cosa muy importante, e incluso calificó de "terapia" su paso por el programa: "Al principió creía que había ganado de casualidad. A raíz de esto, he aprendido que tengo que valorarme más. No digo que yo no me valore, es simplemente aprender que está bien decir que has hecho algo bien. 'Gran Hermano VIP' me sirvió como terapia psicológica intensiva", explicó.



