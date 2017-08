Amador Mohedano carga contra Rocío Carrasco

Da la cara en la tele Amador Mohedano ha entrado en directo en 'El programa de verano' para abordar la situación familiar de los Mohedano y los Carrasco, una vez que parece ser que su sobrina Rocío Carrasco habría pedido Chayo -su hija- que declare en el juicio que mantiene con Antonio David Flores , a quien acusa de acoso verbal y maltrato psicológico. Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Testificará Chayo? "He hablado con Rosario y me ha dicho, "yo no se nada, nadie me ha notificado nada... no creo que pase nada..." y me quedo con eso; explicaba Amador para dejar claro que a él no le consta que su sobrina Rocío haya pedido a su hija Chayo que declare como testigo, evidentemente a su favor.

Chayo y Rociíto, sin contacto "Yo no sé lo que pasará. Imagino que en el examen psicológico que hagan a mi sobrina el juez decidirá si Rosario tiene que compadecer o no", remataba Amador, que no se atreve a decir si su hija finalmente acudirá al juzgado o no. Y añadía: "Si Chayo se ve en la obligación tendrá que hacerlo... me ha dicho que no habla con Rocío desde su boda (con Fidel Albiac, el pasado mes de septiembre )".

Él no sería testigo de Rocío Por otra parte, el hermano de Rocío Jurado, al ser preguntado si iría él al juzgado a declarar si se lo pidiese su sobrina, contestaba con un rotundo "no". Y dejaba muy clara si situación: "Yo no testificaría a favor de ella. Primero que no me llamaría, pero es que si me llamara yo no le cojo ni el teléfono".

Algo de lo que no habla Por otra parte, Amador no quería entrar si él había vivido en persona o sabía si había malos tratos psicoógicos o acoso verbal de Antonio David a Rocío Carrasco: "Los episodios que he vivido no voy a decir nada".

Sobre los hijos de Rociíto La relación de Rocío Carrasco con Amador Mohedano no atraviesa el mejor de los momentos desde hace años, es más, es nula. Y quedana claro cuando el chipionero decía: "Yo de mi sobrina ya he contado las cosas que he tenido con ella. Paso página en toda esa historia, me quedo con que mis sobrinos están superagusto con su padre y nada más que quieren estar con su padre...".

Con Rocío Jurado viva esto no pasaría Finalmente, el hermano de Rocío Jurado, que reconocía que si la cantante viviese nada de esto estaría sucediendo, señalaba de nuevo que los hijos de Rocío Carrasco no quieren tener contacto con ella en este momento: "Lo estan demostrando. Es muy duro y es una cosa que no lo estamos entendiendo nadie... y ninguna familia ni ninguna madre es capaz de entenderlo".