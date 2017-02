Amaia Salamanca: "Todavía no he pedido el carnet de familia numerosa"

Vuelta al 'tajo' Después de dar a luz a su tercer hijo, Mateo, hace cuatro meses, Amaia Salamanca vuelve al trabajo. La actriz de Velvet y pareja de Rosauro Varo amadrinó, en Madrid, las nuevas propuestas de la firma de cosmética Revlon. Además, está a punto de firmar para una serie de televisión.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Todo para última hora Eres madrina de estas propuestas de maquillaje, ¿te maquillas mucho?

La verdad es que en la vida diaria no me maquillo mucho porque ya me maquillan por mi trabajo. Sólo me pongo rímel y base de maquillaje a diario. Entonces no eres de las tardonas…

Yo lo hago todo en el último momento.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No quiere oír hablar de San Valentín Rosauro Varo, tu chico, ¿te tiene que esperar siempre?

La verdad es que soy un poco impuntual. Siempre me tiene que esperar. ¿Cómo habéis celebrado el día de San Valentín?

Ya no lo celebramos, porque cuando tienes una familia hay que celebrarlo cada día. ¿Tampoco os hacéis regalos ese día?

Yo no regalo nada en San Valentín. Yo le regalo cuando me apetece y hace más ilusión.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Encantada con su vestido de los Goya Fuiste una de las más elegantes en la gala de los Premios Goya con tu vestido.

Estoy muy contenta. Me gustó arriesgar. ¿A Rosauro le gustó?

Le encantó. El diseño era de Hervé Moreau para Pronovias, ¿te han dado algún consejo para el vestido de novia?

Ya había colaborado con ellos en otras ocasiones y nos llevamos muy bien. Pero no hemos hablado del vestido de novia.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No habrá boda ¿Cabía la posibilidad de que Rosauro te pidiera matrimonio en San Valentín?

Lo veo muy complicado. Si yo dentro de unos años sigo con él, no me importaría casarme y celebrar nuestro amor. Parece que no le das mucho futuro a tu relación.

No, al contrario. La gente se casa y no dura. Yo no tengo ganas de casarme. Tengo tres hijos que es el mayor regalo del mundo. Hoy por hoy, no es una prioridad casarme.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Lo primero son nuestros hijos'' ¿Sois muy padrazos?

Nuestras vidas han cambiado y ahora lo primero son nuestros hijos. ¿Eres una madre estricta?

Yo soy una persona muy estricta en todo, y eso se lo inculco a mis hijos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Más hijos? ''Ya veremos'' ¿Os hacen descuento por familia numerosa?

Pues tenemos que pedir el carnet de familia numerosa, porque no lo tengo. ¿Vais a ir a por otro hijo?

Hace cuatro meses que di a luz y ahora me apetece disfrutar y volver a trabajar. En un futuro ya veremos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mami todoterreno Has recuperado la figura muy rápido…

Es que no paro con los tres y además siempre me ha gustado hacer deporte. Soy muy disciplinada. No me corto en las comidas, pero luego lo quemo en el gimnasio.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia